Serviço pode ser acionado por meio de um App que deve ser instalado no celular

Por: Redação ORM News

Em 09 de fevereiro, 2017 - 10h00 - Belém

Pra quem gosta de comodidade e econonomia, a boa notícia é o começo do funcionamento do Uber a partir das 14h de hoje (9), na capital paraense. Ele é um aplicativo que permite, de forma simples e rápida, contratar serviços de transporte privado em várias cidades do Brasil e do mundo, entre elas São Paulo, Guarulhos, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife e Salvador.

Belém é a primeira cidade da Região Norte a receber o serviço, mesmo depois da proibição em novembro do ano passado pela Câmara dos Municipal de Belém. "Belém está sendo a primeira cidade do Norte justamente porque a gente via que tinha muitas pessoas do lado dos parceiros que queriam se cadastrar para ter renda, e usuários que já tinham o aplicativo cadastrado e queriam chamar pelo serviço", disse a gerente de comunicação do Uber, Letícia Mazon, em visita a capital. Ela também afirmou que o aplicativo irá funcionar em Belém através da Lei Federal 12.587/12 - chamada Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana.

Glauber Miranda, 34 anos, é cadastrado no sistema e já presta serviço por outro aplicativo. Ele conta que vai aderir ao Uber em breve. "O Uber é um serviço bom para os dois lados, tanto pra nós prestadores do serviço quanto para os usuários. Eles terão uma economia muito grande, com carros de qualidade, tarifa baixa e comodidade. Escolhi trabalhar pelo aplicativo à noite, pela economia do dia a dia. Será uma renda extra pra mim, um serviço auxiliar. Vou dar entrada nas documentações necessárias e começar a rodar", disse.

Veja o passo a passo para aderir ao Uber:

1º passo

Baixe o aplicativo no celular e faça seu registro na plataforma, cadastrando os dados do qual será efetuado o pagamento das corridas.

2º passo

Ao entrar no aplicativo para solicitar o serviço do Uber, a plataforma vai identificar automaticamente, por meio do GPS de seu celular, o local no qual você está. Se quiser mudar a sua localização clique na lupa e digite o endereço desejado manualmente.

3º passo

Agora, escolha o tipo de carro que deseja clicando no ícone do serviço desejado. As opções variam de cidade para cidade, sendo que os dois mais comuns são:

– UberBlack: serviço original do Uber, com os tradicionais carros pretos de alto nível e padrão;

– UberX: opção mais econômica do Uber, com carros mais simples e tarifas menores.

4º passo

O aplicativo vai informar quantos veículos estão disponíveis naquela região e quanto tempo, em média, um deles vai demorar para chegar onde você está.

5º passo

Digite o endereço do destino para verificar a estimativa de preço para sua corrida.