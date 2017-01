Shows serão na América do Norte e na Europa a partir de maio, com repertório do disco de 1987 que vendeu mais de 25 milhões de cópias

Por: G1

Em 09 de janeiro, 2017 - 22h47 - Entretenimento

Os integrantes do U2 anunciaram nesta segunda-feira que vão celebrar o aniversário de 30 anos de seu álbum "The Joshua Tree”, um sucesso mundial de vendas, com uma turnê do disco na Europa e na América do Norte.

O álbum de 1987 vendeu mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo, e liderou as paradas musicais com seus hits "With Or Without You", "Where The Streets Have No Name" e "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

“Recentemente, ouvi o 'The Joshua Tree' pela primeira vez em quase 30 anos... e é quase uma ópera. Muitas emoções que parecem estranhamente atuais, amor, perda, sonhos despedaçados, a busca pelo fim, polarização... todos os grandes (sentimentos)”, disse o líder da banda, Bono, em comunicado.

A parte da turnê na América do Norte começará em maio em Vancouver, seguida de um tour europeu iniciado em Londres em julho, incluindo uma apresentação em Dublin, a cidade dos artistas.

OneRepublic, Mumford & Sons e The Lumineers vão ser as bandas de apoio nos Estados Unidos, ao passo que Noel Gallagher e sua banda abrirão os shows na Europa. Ainda não há previsão de shows no Brasil.