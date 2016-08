Louvor: Imagem da padroeira da capital paraense percorre o prédio da emissora das ORM

Em 27 de agosto, 2016 - 06h00 - Atualidades

A imagem de Santa Maria de Belém, padroeira da capital paraense, foi recebida ontem por diretores e colaboradores da TV Liberal, que pertence às Organizações Romulo Maiorana (ORM). Por volta das 10h, a imagem chegou à emissora afiliada a Rede Globo e foi recebida por devotos. Em seguida, a imagem visitou os departamentos da emissora. E houve momento de oração presidido pelo diácono Silvio Ataíde, da Igreja de Nossa Senhora da Graça, na recepção da TV Liberal.

Em comemoração à festividade da padroeira deste ano, que traz como tema “Mãe de Misericórdia”, a imagem de Santa Maria de Belém está peregrinando pelas 86 igrejas que compõem a Arquidiocese de Belém e empresas públicas e privadas. A imagem fica na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha.

Segundo Silvio Ataíde, a peregrinação da imagem tem o sentido de reunir os católicos por meio de Maria. “Queremos fazer com que Maria seja esse símbolo nosso como cristão, como aquela que busca os filhos dispersos pelo mundo à casa do filho dela, que é o nosso pai (Jesus Cristo). Então, o lema da festividade é a misericórdia e as pessoas buscam em Cristo o sentido para a resolução dos seus problemas. Então ao contemplar Maria as pessoas estão contemplando Jesus, aquela mulher que não mediu esforços para fazer tudo que Ele pediu”, afirmou o diácono.

O diretor administrativo da TV Liberal, Romulo Maiorana Netto, disse que a visita da imagem da santa serviu para renovar a fé de todos. “Foi uma oportunidade de renovar a fé de todos nós que fazemos não só a TV Liberal, mas toda as ORM. A acolhida da imagem até o final da tarde na empresa faz com que as pessoas parem por um momento para refletir e vivenciar a presença da Virgem na própria vida. É uma honra tê-la na nossa empresa, porque nos ajuda a deixar o ambiente mais leve e tranquilo, e unir mais os colaboradores e permitir com que eles peçam a intercessão da Virgem da forma que precisam”, disse.

Uma das pessoas que acompanhou toda a visita e participou do momento de oração na TV Liberal foi jovem Iara Cristina Nicodemos Brito, 16 anos, que participa do programa “Jovem Aprendiz” no setor de Recursos Humanos, há dois meses. “Sou católica e é muito gratificante receber a imagem da santa aqui na nossa empresa. Nunca tive a oportunidade de estar tão próxima dela”.

Para Carla Gil, supervisora de atendimento do Núcleo do Interior da TV Liberal, o momento foi de emoção. “Toca o coração, porque acredito que a visita da santa é muito importante para todos nós da empresa, pois é a fé que realmente remove os problemas”, disse.

A peregrinação se encerra amanhã pela manhã, com a abertura oficial da festividade, na Catedral de Belém. A festividade acontece até o dia 4 de setembro com celebrações sempre a partir das 19h.