Sessão reúne 20 longas do humorista, sendo que 3 vão ao ar pela 1ª vez em cores

05 de maio, 2017

Em comemoração aos 105 anos do ator e diretor Amácio Mazzaropi, celebrados em 2017, a TV Brasil apresenta uma sessão semanal de longas-metragens dedicada à filmografia do cineasta. Ao todo, são 20 produções remasterizadas em cores que serão exibidas até setembro na homenagem ao artista de expressão nacional. O Festival Mazzaropi volta à telinha da emissora com a comédia “Chofer de Praça” (1958), amanhã, às 16h.