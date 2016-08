Milícias curdas foram alvo dos aviões

Por: Extra

Em 27 de agosto, 2016 - 20h20 - Mundo

Os rebeldes apoiados pela Turquia combateram neste sábado forças apoiadas por curdos no norte sírio, em um dia em que Ankara intensificou sua ofensiva na Síria, lançando ataques aéreos contra milícias curdas e integrantes do Estado Islâmico.

O governo turco, que está lutando contra a insurgência curda no país, tem dito que a campanha na Síria iniciada esta semana pretende atacar tanto Estado Islâmico como forças curdas.

As forças de segurança turcas disseram que dois F-16s bombardearam uma área controlada pela milícia curda YPG. As fontes disseram que aviões atacaram ainda seis alvos de Estado Islâmico.

A Turquia iniciou a ofensiva na Síria na quarta-feira, apoiando rebeldes aliados com forças especiais, tanques e aviões de guerra, visando evitar que forças curdas aumentem seu domínio no norte do país vizinho.

Ainda neste sábado, um soldado turco foi morto e três outros ficaram feridos em um ataque de morteiro a um tanque nas proximidades de Jarablus, no norte da Síria, afirmaram fontes militares.

As fontes dizem que o morteiro foi disparado a partir de um território dominado pela milícia curda YPG.