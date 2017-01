Pelo menos 20 pessoas foram detidas até o momento

Agência Brasil

04 de janeiro, 2017

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, confirmou nesta quarta-feira (4) que as autoridades do país já identificaram quem é o autor do atentado contra a boate Reina, em Istambul, ocorrido no último domingo (1).

No entanto, ele não revelou a identidade do acusado e apenas se limitou a dizer que 20 pessoas - incluindo a esposa do atirador - foram detidas até o momento. Também estão incluído nesse número os dois homens presos no aeroporto de Ataturk, que seriam terroristas partindo para a Síria.

Ontem (3), a TV estatal TRT havia divulgado que o extremista se chamava Iakhe Mashrapov, 28 anos, e que ele era natural do Quirguistão. No entanto, a mídia daquele país chegou a entrevistar Mashrapov que confirmou que foi a Istambul, mas voltou ao Quirguistão antes do tiroteio.

Para acelerar ainda mais o processo de busca do atirador, o parlamento turco votou a favor da prorrogação do estado de emergência por mais três meses na Turquia. A medida permite que o governo limite as liberdades e os direitos individuais e restrinja informações sobre ataques e atentados.

O estado de emergência havia sido instituído em julho do ano passado após uma tentativa de golpe de estado ter falhado e levou à prisão mais de 40 mil pessoas supostamente envolvidas no golpe.