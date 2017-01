Segundo o Ministério do Turismo, número de visitantes estrangeiros em 2016 é recorde

Por: O Globo

Em 04 de janeiro, 2017 - 07h33 - Brasil

O Brasil recebeu 6,6 milhões de turistas em 2016, ano em que foi sede da primeira Olimpíada na América Latina. De acordo com o Ministério do Turismo, o número é recorde e representa um aumento de 4,8% em relação a registrado em 2015 - o equivalente a cerca de 300 mil visitantes estrangeiros a mais.

O ministério credita o aumento à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no Rio de Janeiro, e informou que os turistas estrangeiros injetaram US$ 6,2 bilhões na economia nacional no ano passado, um volume 6,2% superior ao verificado em 2015.

Apesar do volume recorde de turistas estrangeiros em 2016, o Brasil ainda segue distante dos principais destinos turísticos do Mundo. Por exemplo: o Brasil não recebe nem 10% do volume de turistas da França, líder no ranking da Organização Mundial do Turismo, que em 2015 recebeu 84,5 milhões de visitantes.

O Brasil lidera em número de visitantes estrangeiros na América do Sul, mas seguido de perto pela Argentina, que em 2015 recebeu 5,7 milhões de turistas, segundo a Organização Mundial do Turismo. Naquele ano, o Chile recebeu 4,4 milhões e, o Peru, 3,2 milhões de visitantes vindos de outros países.

Insatisfeito

Segundo o ministro do Turismo, Marx Beltrão, o crescimento do número de turistas no ano passado foi bom quando comparado ao que ocorreu na Inglaterra em 2012, quando aquele país sediou a Olimpíada. De acordo ele, no ano dos Jogos o número de turistas estrangeiros na Inglaterra aumentou 0,92%, mas nos anos seguintes a alta foi de 5%.

“Eu não estou satisfeito com o número. Estou trabalhando para que o Brasil receba mais turistas”, disse o ministro. Beltrão afirmou ainda que, para 2017, a meta é aumentar o número de turistas estrangeiros em pelo menos 5%. Para cumprir a meta, o ministro defendeu a simplificação do processo de concessão de vistos e a abertura do capital estrangeiro para empresas aéreas.

“Já está na hora do Brasil facilitar a questão do visto para os [turistas dos] Estados Unidos, Canadá e Austrália, por exemplo. Não tem motivo para atrapalhar a vinda desses turistas para o Brasil. Os turistas norte-americanos estão indo para a Argentina porque não precisam de visto”, afirmou.

De acordo com Beltrão, a atuação de companhias aéreas estrangeiras no mercado brasileiro também ajudaria na divulgação do Brasil. “As próprias empresas que operam voos vão fazer promoção para trazer turistas para o Brasil”, disse.

Origem

A Argentina manteve o posto de país que mais envia turistas ao Brasil. Em 2016, 2,1 milhões de argentinos visitaram o país. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 600 mil visitantes durante todo o ano passado. A lista tem ainda o Chile, Paraguai, Uruguai, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha.

De acordo com o ministério, metade dos estrangeiros que desembarcaram no Brasil tem o lazer como principal motivo da viagem, ficam em hotéis, flats ou pousadas e viajam em família ou casal. Quatro em cada dez turistas usam a internet como principal fonte de informação.

O ministro afirmou que tenta elevar a verba destinada à divulgação do Brasil no exterior. Segundo ele, no ano passado o Brasil gastou US$ 18 milhões em divulgações no exterior. Enquanto isso, disse, a Argentina gastou US$ 60 milhões, o Equador e Colômbia US$ 100 milhões e, o México, US$ 480 milhões. “É uma diferença absurda com o que o Brasil está gastando”.

O levantamento sobre movimento de turistas estrangeiros no Brasil foi feito com dados coletados pelo Banco Central, Polícia Federal e pelo próprio Ministério do Turismo.