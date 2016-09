Montagem integra o XV Festival de ópera do theatro da paz e terá ainda récitas nos dias 23, 25 e 27, sempre às 20 h

Em 21 de setembro, 2016

As óperas de Giacomo Puccini são famosas também pelas mulheres fortes que trazem em suas histórias. E não é diferente em ‘Turandot’, atração do XV Festival de Ópera do Theatro da Paz, que estreia hoje, e terá mais três récitas nos dias 23, 25 e 27 deste mês, sempre às 20h.

Mas, ao contrário de outras obras desse compositor, a “mulher de Puccini”, nesta ópera, não é a protagonista, a princesa Turandot, mas sim, a escrava Liú.

Na montagem deste ano, a primeira em que “Turandot” é montada em Belém, a protagonista será interpretada pela soprano Eliane Coelho, uma das mais renomadas cantoras do Brasil e no exterior.

