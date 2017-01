Agentes acharam túnel durante revista na unidade nesta segunda-feira

Agentes penitenciários localizaram um túnel de nove metros dentro do Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), em Marituba, região metropolitana de Belém, na segunda-feira (2). O túnel foi achado durante uma revista realizada no solário do bloco F da unidade.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) informou que a área foi isolada e foi aberta uma sindicância para apurar o caso.

Em outubro do ano passado, 96 detentos fugiram da unidade por meio de um túnel de cerca de 30 metros de extensão cavado a partir de uma das celas do bloco E. Policiais militares que faziam a vigilância da unidade prisional efetuaram disparos para impedir a fuga dos presos, dois deles foram atingidos.