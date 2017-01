Aniversário terá palco, cobertura e o bolo de 16 metros

Em 12 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

A montagem da estrutura que será usada hoje no aniversário de 401 anos de Belém, no Ver-o-Peso, já está pronta. Além do palco, uma cobertura foi instalada, para proteger os participantes do sol e da chuva. Administrador do mercado, Ylson Melo Ribeiro explica que, esse ano, será usada a área de acesso entre o setores de hortifrúti e de refeição e não a Boulevard Castilho França, como ocorria em anos anteriores.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.