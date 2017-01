Jogadores e comissão técnica do Papão serão apresentados hoje à tarde

Em 05 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

Segundo dirigentes ligados ao futebol bicolor, a apresentação do elenco alviceleste, marcada para hoje, será às 16h, no estádio Leônidas Castro (Curuzu), que foi preparado para receber a comitiva dos jogadores e comissão técnica e também a cúpula diretiva do Papão, que inicia sua gestão de dois anos. O presidente Sérgio Serra fará o discurso de boas-vindas e falará das metas do Paysandu, que vai em busca do bicampeonato do Parazão, da Copa Verde e do acesso à Série A, além de melhor posicionamento na Copa do Brasil.

A expectativa é de alto-astral na Curuzu, com o elenco renovado, com destaque para Alfredo, atacante e goleador da Luverdense; Diogo Oliveira, craque do Brasil de Pelotas; Wesley, revelação do Guarani de Campinas; Daniel Sobralense, um meia com características ofensivas e com estilo de artilheiro; e Bergson, ex-Náutico, que tem bons dribles, passes, lançamentos e cruzamentos - ele marcou nove gols.

