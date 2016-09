Casando 2016 reúne os melhores profissionais e fornecedores para quem deseja concretizar o sonho de casar

Em 08 de setembro, 2016

O casamento perfeito, com uma linda decoração, convidados animados, boa comida e sem sobressaltos não cai do céu. Para concretizar o sonho do dia do “sim”, os noivos precisam ficar atentos a cada detalhe. Um dos pontos mais importantes é a organização e, por isso, a presença de um profissional especializado na área é imprescindível. “É preciso ter organização em relação à agenda, igreja e espaço. Hoje, os espaços são muito concorridos. Para garantir vaga em alguns locais, é preciso reservar com uma média de um ano e meio antes”, explicou o cerimonialista Jadson Bacelar.

