Em 04 de setembro, 2016 - 06h00 - Troppo

Segmentos como decoração, acessórios, viagens, fotografia, buffet e tudo o que é necessário para realizar um casamento completo e perfeito vai estar no Casando 2016. A 4ª edição da mais importante mostra do mercado de casamentos e eventos do Pará ocorre nos dias 13, 14 e 15 de setembro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. Uma das novidades deste ano é o Lounge Casando, que receberá uma programação especial e atrativa durante os três dias de evento, como o lançamento da Revista Casando, que chega a sua 3ª edição. A mostra é uma promoção do jornal O LIBERAL.