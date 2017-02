Grupo encerrou em São Paulo circulação pelo País que passou também por Goiânia, Minas Gerais e Bahia

Em 20 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Marina Trindade, Luan Weyl e Katherine Valente são os artistas viajantes que encenam “Trunfo” e seguem a jornada, acompanhados pela produtora Tainah Fagundes, o diretor Paulo Ricardo Nascimento e a iluminadora Malu Rabelo. Juntos eles carregam na bagagem a memória das ações já realizadas em três cidades brasileiras: Goiânia (GO), entre 1º e 4 de fevereiro, Nova Lima (MG), nos dias 6, 7 e 8, e Salvador (BA), entre 10 e 12.

Em cada uma delas, foi realizado também um novo intercâmbio e apresentações seguidas de bate papo. Antes do último destino, em Campinas (SP), neste domingo, 19, o grupo fez uma paradinha estratégica no Festival Internacional Diamantino de Circo, no Vale do Capão, ao sul da Bahia, onde imergiu em oficinas e apresentou “Trunfo” para um público muito especial.