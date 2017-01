Eleito com a bandeira de ruptura política, republicano deve adotar medidas radicais no início do seu mandato

Por: WASHINGTON: Agência o globo

Em 15 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Eleito com a bandeira de ruptura política, Trump deve adotar medidas marcantes logo nos primeiros dias para marcar diferenças com o governo de Barack Obama. Mudanças no sistema de saúde e na política ambiental são alguns dos pontos onde pode ter mais sucesso.

“Trump e o Congresso com maioria republicana, juntos, podem desfazer muito do legado de Obama, dos cuidados de saúde à regulação das instituições financeiras e do meio ambiente. Sozinho pode efetuar mudanças na política externa e no comércio, como o acordo nuclear com o Irã e o TPP (Parceria Trans-Pacífico)”, afirma David Schultz, professor da Hamline University, de Minnesota.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.