Jornais chineses advertem sobre as provocações do presidente eleito

Em 14 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

O jornal "Global Times", ligado ao Partido Comunista da China, publicou ontem, um editorial crítico no qual adverte que se a diplomacia da equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prosseguir com seus desafios, ambas as partes "deveriam pensar em se preparar para um enfrentamento militar".