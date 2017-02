Artistas apoiam diretor iraniano impedido de ir À cerimônia

Em 21 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

As medidas polêmicas de Donald Trump atingiram em cheio o mundo do cinema quando o presidente assinou uma ordem executiva que veta a entrada de imigrantes de sete países muçulmanos nos Estados Unidos. Com isso, um dos indicados ao Oscar 2017 de língua estrangeira, o cultuado diretor de “O Apartamento”, Asghar Farhadi (vencedor do prêmio em 2012, por “A Separação”), ficou impedido de participar da cerimônia do Prêmio da Academia — provocando não só o protesto dele próprio, como de seus concorrentes.

“Eu acho que todos nós somos afetados por isso. Pra mim, não é relevante que país Donald Trump baniu”, declarou Maren Ade, diretora do filme favorito na disputa, “Toni Erdmann”.

