Presidente eleito dos EUA deu entrevista a canal americano falando sobre o tema.

Por: G1

Em 18 de janeiro, 2017 - 14h18 - Mundo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não vai realocar a sala de imprensa da Casa Branca para um espaço maior, mas sim escolher os representantes da mídia que terão acesso ao local.

Em entrevista exibida nesta quarta-feira (18) pela emissora Fox News, Trump também afirmou que pretende continuar a usar ativamente o Twitter depois que tomar posse, na sexta-feira, assim como tem feito desde a campanha eleitoral.

"Eu não gosto de tuitar, tenho outras coisas que poderia estar fazendo, mas eu vejo uma mídia muito desonesta, uma imprensa muito desonesta. E (tuitar) é a única forma que eu tenho para contra-atacar", disse o presidente eleito dos EUA.

Empresário e ex-apresentador de reality show, Trump usou ativamente o Twitter durante as eleições para expressar suas visões, inclusive suas críticas sobre adversários. Desde que venceu a eleição de novembro ele manteve o hábito de tuitar com frequência, também às vezes rebatendo críticas.

Trump tem uma relação difícil com alguns importantes veículos de imprensa dos EUA e chegou inclusive a banir a cobertura de alguns deles durante a campanha presidencial, além de publicamente criticar repórteres.

A equipe de Trump vinha discutindo tirar as entrevistas coletivas da pequena sala de imprensa na Ala Oeste e transferi-las para um outro edifício do complexo da Casa Branca, disse no domingo o futuro chefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, à rede de TV ABC.