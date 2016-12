Muita gente volta para refazer a escolha ou devolver presentes com defeito

Por: O Liberal

Em 27 de dezembro, 2016

Milhares de pessoas se diriigiram, ontem, no primeiro dia útil após o Natal, a lojas de Belém para trocar presentes ou em busca das tradicionais promoções de final de ano no setor do comércio. Resultado: desde a manhã até a noite, muita gente circulou em frente a vitrines, pesquisou preços e enfrentou filas para trocar presentes dos quais não gostou ou que as pessoas às quais se destinavam não aprovaram no Dia de Natal.

Uma dessas pessoas foi a comerciária Valdirene dos Santos, moradora do bairro do Guamá. Na companhia da filha Mikaely, de 11 anos, e de uma sobrinha, ela se dirigiu até uma loja de confecções de um dos shopping centers da cidade para trocar um presente. “Eu vim trocar um vestido. A minha filha ganhou de Natal mas não gostou. Nós acabamos trocando por uma sapatilha”, relatou Valdirene, informando que aproveitou sua folga de ontem para refazer a compra.

Como ela, outros consumidores tiveram que, em alguns casos, ter paciência para aguardar na fila a vez de negociar a troca de produtos, porque consumidores que compravam mercadorias novas e aqueles que queriam apenas realizar a troca daquilo que ganharam de presente permaneceram na mesma fila.

Para uma gerente de sapataria, que preferiu não se identificar, 50% do movimento de pessoas na loja ontem foram motivados pela troca de presentes. “O movimento foi intenso desde manhã”, disse ela. Na loja, a troca de calçados envolveu crianças e adultos. Mesmo quem não foi trocar algum presente, aproveitou para checar alguma promoção. Foi o caso da dona de casa Naiara Falcão, que não mora em Belém, mas estava em um shopping center, ontem à noite, junto com o filho de seis anos de idade. “Eu vim encontrar uma amiga e aproveito pra ver se tem algo interessante em promoção”, esclareceu.

Corredores e escadas rolantes cheios e muita gente com embrulhos nas mãos marcaram a segunda-feira. “Eu trabalho no comércio de eletrônicos como autônomo. Até o Dia de Natal, eu não tinha dinheiro pra comprar presentes pra minha família. Só deu mesmo pra ceia. Agora, sim, com a venda de Natal nós pudemos vir hoje aqui, no shopping, comprar os presentes”, declarou Gilvandro Queiroz, de 39 anos, ao lado da mulher e das filhas, com pacotes nas mãos.

A ida às lojas para trocar presentes ou verificar algum produto para adquirir, especialmente em promoção, acabou virando opção de passeio para amigos. O analista financeiro Guilherme Maia precisava trocar um tênis que o filho ganhou. “Ele não gostou da cor”, afirmou. Na ida à loja, Guilherme ganhou a companhia do amigo José Gomes Neto e dos dois filhos dele. “Eu vim só passear”, declarou Neto. Segundo Guilherme, a troca foi bem rápida e descomplicada.

De acordo com os vendedores, o movimento de consumidores em busca de trocar presentes e daqueles que procuram por promoções deve prosseguir nas lojas dos shopping centers e também do centro comercial de Belém. É que, segundo eles, muita gente está à espera da sinalização por parte das lojas sobre descontos em produtos diversos para aproveitar as ofertas.