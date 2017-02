Quem comprou o cartão do festival tem até o dia 5 de abril para escolher qualquer dia do evento, um dia antes da venda oficial.

Por: G1

Em 16 de fevereiro, 2017 - 16h30 - Entretenimento

Começou nesta quinta-feira (16), às 10h, a troca dos Rock in Rio Cards por ingressos. Quem comprou o cartão do festival tem até o dia 5 de abril para escolher qualquer dia do evento.

O processo é feito pelo site ingresso.com. A venda oficial de ingressos começa no dia 6 de abril. A partir desse dia, quem não tiver escolhido a data de seu Rock in Rio Card passa a ter o seu ingresso sujeito a disponibilidade de cada dia.

A edição deste ano acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca. Veja abaixo os dias com atrações já confirmadas:

15 de setembro — Lady Gaga, Ivete Sangalo e 5 Seconds of Summer

16 de setembro — Maroon 5 e Fergie

21 de setembro — Aerosmith e Billy Idol

22 de setembro — Bon Jovi

24 de setembro — Red Hot Chili Peppers

Palco Sunset (ainda sem data divulgada) — CeeLo Green e Ney Matogrosso com Nação Zumbi

Os ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis no dia 6 de abril. O ingresso em formato de cartão dará lugar a uma pulseira, que deverá ser colocada no dia do evento.

O Rock in Rio chega à sua sétima edição no Brasil. Neste ano, a Cidade do Rock, onde acontece a festa, será montada no Parque Olímpico, que recebeu a maior parte das competições da Olímpiada do Rio em 2016.

De acordo com a organização do evento, o novo local é duas vezes maior que a antiga Cidade do Rock, também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e vai facilitar o acesso à festa.

A produção informou que o público agora poderá optar pelo sistema de transportes usado durante os Jogos Olímpicos 2016.

Neste ano, pela primeira vez, uma edição brasileira terá duas Rock Streets. As ruas temáticas com lojas, restaurantes e apresentações artísticas vão homenagear a África e o Brasil.

Em novembro passado, os bilhetes do Rock in Rio Card, vendidos antecipadamente e que equivalem a ingressos para a edição de 2017, se esgotaram menos de duas horas após o início das vendas. Os cards custavam R$ 435 (inteira) e R$ 217,50 (meia).