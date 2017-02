Grupo de percussão paraense apresenta o “Baile na Floresta: os sons da Amazônia no carnaval”

Em 16 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Na floresta também tem carnaval! Uma festa carnavalesca feita inteiramente dos ritmos amazônicos, assim é o Baile na Floresta que o Trio Manari comanda amanhã, 17, no Bar Apoena, onde também recebe convidados como Arthur Espíndola e Adamor do Bandolim. A festa começa às 21 horas, na última sexta antes do período oficial do carnaval, com muito banguê, zouk, guitarrada, lambada e carimbó.

