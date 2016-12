Banda se apresenta na próxima quinta-feira

Por: Redação ORM News com informações de Guiart

Em 26 de dezembro, 2016

E na última semana do ano, a Casa do Fauno recebe o show do Trio Jazzvairado, que vai apresentar um repertório marcante, rico e eclético, executado através de arranjos exclusivos, formatados na sofisticada timbragem “chord-melody”. A apresentação acontece na próxima quinta-feira (29).

A banda abrange desde a sutileza da bossa e do jazz ao vigor do samba, do baião, do afoxé e do que há de melhor na MPB e no carimbó até os mais belos temas de Hollywood e da Broadway. O grupo é formado pelos músicos paraenses Cássio Lobato, Bob Freitas e Mário Jorge.

A Casa do Fauno também conta com o Sebo Livraria que reúne cerca de 3.000 títulos em literatura infantil e adulta, com temas que variam da arte à moda, filosofia à sociologia, teatro à educação, HQs e livros técnicos. O brechó do local também funciona simultaneamente com sua programação e oferece marcas como Le Lis Blanc, Shoulder, Colcci, Forum, Bobstore, Farm, Rock Lily, H e M, Cherokee, Siberian, Hering, Forever 21, entre outras.

O show do Trio Jazzvairado vai rolar na próxima quinta, na Casa do Fauno (Rua Aristides Lobo, 1061), às 22h. Os ingressos custam R$ 10.

Contato: (91) 99808-2322.