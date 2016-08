Crime ocorreu por volta de 6h30 na comunidade Jacamim, no oeste paraense

Em 30 de agosto, 2016

Três homens armados e encapuzados invadiram uma casa na comunidade Jacamim, amararam o casal de moradores que são comerciantes e fugiram levando R$ 115 mil que estava guardado em uma gaveta em um dos quartos da casa. O crime ocorreu por volta de 6h30 desta terça-feira (30). A comunidade fica localizada na rodovia estadual Santarém/Curuá-Una.

O comerciante Carlos Alberto Barbosa registrou o assalto na 16ª Seccional de Polícia Civil. Segundo ele, os criminosos utilizaram braçadeiras e o fio do ferro de passar roupas para amarrá-los. “Quando eu ia saindo fui abordado por eles. Colocaram a arma no meu pescoço e disseram: ‘bora que a gente veio te matar por 20 mil reais, mas se tu passar a chave do cofre a gente não te mata não’. Nós ficamos no quarto amarrados e eles levaram tudo”.

O dinheiro era renda do comércio que fica anexo a casa. A Polícia Civil já iniciou os procedimentos de identificação dos criminosos. Os bandidos deixaram para trás uma camisa que pode ajudar na identificação.

A suspeita inicial é que alguém tenha passado informações privilegiadas para os suspeitos informando sobre a existência do dinheiro. “Eles foram de manhã cedo, sabiam o que iam buscar. Foram informações privilegiadas que fizeram os bandidos chegarem na casa deles”, destacou o investigador da PC, Hélio Rego.