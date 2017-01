Suspeitos foram presos após negociação com a PM. Ninguém ficou ferido

Três homens foram presos pela Polícia Militar após invadirem a agência do Bradesco em Ulianópolis, sudeste do Pará, no final da manhã desta quarta-feira (11). A PM foi avisada do assalto e cercou a agência.

O trio fez reféns, mas acabou se entregando à polícia após cerca de uma hora de negociação. As vítimas foram liberadas sem ferimentos e os assaltantes levados para a delegacia do município.

Na última segunda-feira (9) a agência do Bradesco em Marituba, região metropolitana de Belém, foi arrombada na madrugada.

A ação só foi descoberta pela manhã quando os funcionários chegaram para trabalhar.

Os bandidos fizeram um buraco no muro dos fundos da agência e conseguiram arrombar dois cofres.