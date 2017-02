Globo confirma Christiane Pelajo, Miguel Falabella e Artur Xexéo para apresentar a cerimônia

Em 20 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Christiane Pelajo, Miguel Falabella e Artur Xexéo vão apresentar um programa com os melhores momentos do Oscar, na TV Globo. A exibição será na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, às 15h20. O portal de notícias G1 fará a cobertura em tempo real da premiação. As informações foram divulgadas pela Globo.

Pelajo, que substitui Maria Beltrão, aposta que a cerimônia deste ano será marcada por manifestações políticas. “Como sou jornalista e presto muita atenção nessas manifestações, acho que esse vai ser o grande diferencial desta cerimônia”, avalia.

