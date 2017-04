LITERATURA: Raphael Montes, autor de romances policiais, apresenta o programa

Em 27 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

Sob o comando do escritor Raphael Montes, o programa de entrevistas Trilha de Letras é a mais nova atração da TV Brasil. No talk show semanal, Raphael bate-papo sobre literatura com autores e editores convidados. A entrevista de estreia vai ao ar hoje, às 21h30, com o músico e escritor Tony Bellotto. “A proposta do programa é conversar sobre literatura de maneira informal, agradável e divertida, contando histórias diferentes, curiosas e engraçadas. É mostrar que a literatura é acessível”, afirma Raphael Montes, que é autor de três romances policiais. “Acho que existe essa ideia que a literatura é algo superior. E não é. Ela deve entrar na casa das pessoas como o cinema, as séries de televisão e a novela”, explica. Além de Tony Bellotto, Raphael Montes já gravou entrevistas com outros escritores como Heloísa Buarque de Holanda, Viviane Mosé, Elisa Lucinda, Marcelino Freire e Xico Sá.