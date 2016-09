Rodrigo Teaser apresenta espetáculo em homenagem ao “Rei do Pop” no palco da Assembléia Paraense, dia 11

Em 04 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Rodrigo Teaser faz cover do Michael Jackson desde os nove anos de idade e no próximo domingo, 11 de setembro, desembarcará em Belém para apresentar o espetáculo “Tributo ao Rei do Pop”. A apresentação será às 20 horas, no palco da Assembléia Paraense.

Após 20 anos de performances, Rodrigo Teaser criou o show “Tributo” para relembrar o que foi apresentado por Michael Jackson ao mundo na sua turnê Dangerous. O espetáculo do próximo domingo relembrará os clássicos como Billie Jean, Thriller, Beat it, Smooth Criminal e Black or White, entre muitos outros sucessos de Michael.

