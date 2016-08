Candidatos relacionados no documento terão até o dia 06 de setembro para apresentar manifestação sobre seu interesse

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região divulgou nesta terça-feira (30), a primeira convocação dos aprovados no Concurso C-335/2015, para provimento de vagas nos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

​​Conforme o quadro de candidatos, foram convocados aprovados nos cargos de Analista Judiciário, Área Administrativa; Analista Judiciário, Especialidade Contabilidade; Analista Judiciário, Especialidade Tecnologia da Informação; Analista Judiciário, Área Judiciária (sem especialidade); Analista Judiciário, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal; Técnico Judiciário, Área Administrativa; e Técnico Judiciário, Especialidade Tecnologia da Informação.

Os candidatos relacionados no documento terão até o dia 06 de setembro para apresentar manifestação sobre seu interesse na nomeação ou encaminhar termo de desistência de nomeação, com assinatura reconhecida em cartório de ofício público. Em caso de optar pela nomeação, o candidato deverá indicar suas opções de localidade, em ordem de preferência, dentre as divulgadas no Anexo I do comunicado.

Veja a íntegra do documento aqui​

