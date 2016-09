“Rock Story” mostrará os acordes do amor

Em 22 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

O que não falta na história de amor de Gui (Vladimir Brichta) e Diana (Alinne Moraes) é intensidade, na novela “Rock Story”, com previsão de estreia para novembro na TV Globo. Ele, um roqueiro charmoso e com personalidade forte. Ela, uma mulher controladora e que sabe o que quer - e faz tudo para conseguir. O temperamento explosivo de Gui, no entanto, começa a cansar Diana. Diretora artística da Som Discos, a gravadora de sua família, ela ama o marido, porém, está farta de perdoar suas escapadas durante o casamento e as incontáveis confusões nas quais ele se mete, indo parar nas capas dos jornais. Além de ter seu orgulho ferido, Diana se preocupa com o impacto que o comportamento de Gui causa em Chiara (Lara Cariello), filha do casal, e resolve sair de casa com a menina. Mas atenção: acostumada a manipular tudo e todos à sua volta, a herdeira da Som Discos está bem longe de ser a vítima que às vezes tenta parecer.

