Alguns pescadores estão com problemas no cadastro e na documentação

Por: G1 Santarém

Em 03 de janeiro, 2017 - 18h37 - Pará

Pelo menos três mil pescadores ainda não receberam a primeira parcela do seguro defeso, segundo informou a Colônia de Pescadores Z-20, em Santarém, oeste do Pará. O benefício, pago aos pescadores enquanto a pesca está proibida, está disponível desde o dia 20 de dezembro. Ao todo são 8 mil pescadores associados, mas apenas 5 mil assinaram o requerimento do seguro no prazo estabelecido.

De acordo com a Z-20, alguns pescadores ainda não receberam por problemas no cadastro e também na documentação. Os pescadores mais antigos possuem cadastro no Ministério do Trabalho e precisam se cadastrar também na Previdência Social (INSS). A Z-20 orienta que aqueles que não conseguiram tirar o benefício, devem procurar a Z-20 ou a sede do INSS em Santarém para regularizar a situação.

Período do defeso

O período do defeso de oito espécies de peixes na região começou no dia 15 de novembro e até o dia 15 de março de 2017. A pesca vai ficar proibida para que as espécies possam se reproduzir. Entre as espécies protegidas estão: pacu, jatuarana, pirapitinga, aracu, fura calça, mapará, curimatá e branquinha.

O acari e o pirarucu entraram no defeso no dia 1º de dezembro. A proibição da pesca do acari vai até 31 de maio e a do pirarucu até o dia 30 março de 2017. No período do defeso, é proibido, além da pesca, a comercialização, transporte e beneficiamento. Nesse período, Semma e Ibama intensificam a fiscalização de olho em quem não respeita a legislação.