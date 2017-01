Abastecimento será normalizado às 19h desta sexta-feira (13)

Por: Portal ORM com informações da Cosanpa

Em 13 de janeiro, 2017 - 09h07 - Belém

Os bairros do Souza, Curió-Utinga, e parte do Marco terão o fornecimento de água interrompido nesta sexta-feira (13), das 13h às 19h, para uma manutenção emergencial em um vazamento no sistema do Utinga, segundo informações da Cosanpa (Companhia de Saneamento do Pará).

Em nota, a Cosanpa infomrou que apenas os três bairros listados estão programados para a suspensão do abastecimento de água.