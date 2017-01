Epicentro foi na cidade de Vargem Grande, segundo UNB

Por: G1

Em 03 de janeiro, 2017 - 11h32 - Brasil

Um tremor de terra de magnitude 4.7 na escala Richter atingiu na manhã desta terça-feira (3) várias cidades do Maranhão. O epicentro, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UNB) foi na cidade de Vargem Grande, 180 km de São Luís.

Na capital, o tremor foi sentido em vários pontos da cidade e prédios chegaram a ser evacuados. O tremor durou cerca de 15 segundos e foi percebido pela a população em bairros da capital.

Segundo funcionários da Secretaria de Educação do Estado (Seduc), o prédio onde eles trabalham, situado na área central de São Luís, tremeu e causou pânico em todos que estavam no local. Assustados, eles decidiram evacuar o prédio da Seduc. Mais de 100 funcionários trabalham no prédio da Seduc e o prédio estava em pleno funcionamento.

A Universidade de São Paulo (USP) também registrou o tremor de terra ocorrido no Maranhão. Conforme o Centro de Sismologia da USP, o tremor também aconteceu na cidade de Belágua e teve magnitude 4.6 na escala Richter.