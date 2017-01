Ex-campeão dos pesados do UFC terá de passar por rápida recuperação para voltar a lutar

Por: Lancenet

Em 07 de janeiro, 2017 - 15h21 - Artes Marciais

Depois de ficar de fora do UFC 207, que aconteceu no dia 30 de dezembro, em Las Vegas (EUA), por conta de uma lesão, Cain Velásquez passou por uma pequena cirurgia nesta semana para poder voltar o quanto antes ao octógono do Ultimate.

Segundo o treinador do ex-campeão do UFC, Javier Mendez, o americano passou por uma cirurgia pequena e logo deve voltar aos treinos.

- Ele teve sucesso na cirurgia da quarta-feira. Foi uma pequena cirurgia, então ele logo estava andando. A única coisa que ele tem de fazer é esperar até a incisão curar antes de poder treinar. (Vai levar) cerca de um mês ou menos para o corte curar - declarou o treinador, em entrevista ao site MMA Fighting.

Cain Velásquez estava escalado para enfrentar Fabricio Werdum no UFC 207, mas acabou saindo da luta por conta de uma lesão. O americano vem de vitória por nocaute contra Travis Browne.