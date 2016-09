Astro do telecatch americano estreou no MMA com derrota no primeiro round por Mickey Gall no dia 10 de setembro, em Hildago, nos Estados Unidos

Apesar da estrela do WWE (liga de lutas ensaiadas americana), CM Punk não ter se dado nada bem em sua estreia no mundo das lutas reais, sendo finalizado no primeiro round do UFC 203 por Mickey Gall, em 10 de setembro, o astro da 'marmelada' pretende seguir no MMA.

Presidente do UFC, Dana White fechou as portas para Punk, após a apresentação desastrosa, mas o treinador do atleta, Duke Roufus, garantiu que existem diversos eventos interessados em fechar contrato com o meio-médio.

'Ele tem alguns pontos em volta dos olhos e a orelha dele também está machucada, então ele tem que primeiro se recuperar. Mas eu sei que ele quer voltar a trabalhar e eu tenho vários promotores vindo até mim, no entanto não sou o empresário dele. Os caras estão bem interessados em trabalhar com ele', disse Roufus, em entrevista ao "Sherdog".

O treinador ainda afirmou que o faixa-branca de 37 anos, pretende competir no jiu-jitsu para pegar mais experiência no ramo das lutas. E aí, será que o rei do WWE tem espaço no maior concorrente do UFC, o Bellator? A conferir.