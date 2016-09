Ele vinha tentando marcar encontro com jovem pelo celular

Por: Redação ORM News com informações da Polícia Civil

Em 13 de setembro, 2016 - 16h40 - Polícia

Um treinador de futebol foi preso, na tarde desta nesta terça-feira (13), no bairro da Sacramenta, acusado de aliciar uma adolescente para práticas sexuais por meio de um telefone celular. O acusado é treinador da escola infantil de futebol ‘Spartak Futebol Clube’ que tem 50 crianças cadastradas na faixa de 15 a 17 anos.

Carlos Henrique Silva Faro foi preso pelo crime de pedofilia. O diretor da unidade policial, delegado Alberto Teixeira explica que o acusado vinha mantendo contatos com a vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, e estava tentando marcar um encontro com a garota.

Silva foi preso em flagrante e autuado pelo crime previsto no artigo 217 A, do Código Penal, por estupro de vulnerável tentado, e artigo 241 D, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.