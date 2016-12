Corredor do BRT vai ser fechado para a finalização do serviço de concretagem da Estação Humaitá

Em 26 de dezembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Um trecho da pista do BRT na avenida Almirante Barroso será interditado hoje, para finalização do serviço de concretagem da Estação Humaitá, em Belém.

A interdição se dará no trecho entre as travessas Vileta e Chaco, entre 8h e 15h, nos dois sentidos da via, alternadamente. Agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) darão apoio no ordenamento de trânsito.

