Interdição será realizada de 8h às 15h para a finalização de concretagem na Estação Humaitá

Por: Redação ORM News com informações da Agência Belém

Em 25 de dezembro, 2016 - 11h15 - Belém

A pista do BRT, na avenida Almirante Barroso, entre a travessas Vileta e Chaco, será interditada nesta segunda-feira (26) para finalização do serviço de concretagem da Estação Humaitá. A interdição será no horário de 8 às 15h, nos dois sentidos da via, alternadamente.

Agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) vão dar apoio no ordenamento de trânsito. Os ônibus expressos e do BRT continuarão fazendo viagem normalmente, mas deverão sair da canaleta antes do trecho interditado e depois retornar ao corredor no cruzamento subsequente.