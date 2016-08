Trecho da Augusto Montenegro é interditado para obras de drenagem

Em 29 de agosto, 2016 - 07h29 - Belém

O trânsito na Avenida Augusto Montenegro, entre a rua principal do Conjunto Panorama XXI até a Rua Transmangueirão, no sentido Icoaraci – Entroncamento, será interditado por cerca 45 dias, a partir desta segunda-feira (29). Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) a iniciativa tem por objetivo possibilitar obras de instalação da rede de drenagem no trecho

A nova rede de drenagem da Augusto Montenegro beneficiará as comunidades do entorno, com a eliminação de pontos de alagamento que eram comuns na via e transversais, no período de chuvas mais intensas.

Durante o bloqueio, o trânsito será desviado para a canaleta central da Avenida Augusto Montenegro, no sentido Icoaraci – Entroncamento. Além disso, o acesso à Rua Transmangueirão estará bloqueado.

Os motoristas que vierem pelo sentido Entroncamento – Icoaraci e quiserem acessar a via, bem como a linha de ônibus Tapanã II – Ver-o-Peso, deverão seguir pela Augusto Montenegro, fazer retorno próximo ao conjunto Greenville e depois seguir pela Avenida Centenário até o retorno mais próximo para, então, acessar a Rua Transmangueirão.