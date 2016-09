Candidatos não poderão disputar as eleições municipais

Em 18 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

BRASÍLIA

Da sucursal

Exatos 928 candidatos aos cargos de prefeito (14), vice-prefeito (25) e vereador (889) foram declarados inaptos para a disputa pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). Eles não tiveram os seus nomes habilitados para serem votados na urna eletrônica e, caso o eleitor digite o número de qualquer um deles, o voto será nulo. Desses, 584 tiveram as candidaturas indeferidas, 337 renunciaram e sete registros foram cancelados. A consulta por nomes pode ser feita no site do TRE-PA (www.tre-pa.jus.br).

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.