Reunião com órgãos de fiscalização não teve resultado e foi remarcada

Em 06 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Devido a ausência de representantes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), não foi muito produtiva a reunião convocada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) para discutir o transporte ilegal de botijões de gás de cozinha na Região Metropolitana de Belém (RMB). O Detran, além da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), são os órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização dos veículos que transportam de forma irregular o produto na RMB. A reunião ocorreria na manhã de ontem e foi remarcada para o dia 29 deste mês, às 10h, no auditório da promotoria civil do MPPA, na rua Ângelo Custódio, 36, bairro da Cidade Velha.