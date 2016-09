Em Belém - Uso de motos com 'cangalhas' é o mais comum e o que é o mais perigoso

Em 03 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

O transporte ilegal de botijões de gás de cozinha desafia todas as regras da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na Região Metropolitana de Belém. As entregas de muitos revendedores, feitas em motocicletas, carecem de equipamento adequado, colocando em risco a saúde e a vida dos trabalhadores. A própria agência reguladora não tem recursos suficientes para fiscalizar as entregas em todo o País. Por isso, dirigiu a competência aos órgãos de trânsito e transporte municipais e Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), que têm dificuldades em encontrar competências. Na segunda-feira, 5, às 11 horas, o Ministério Público do Estado (MPE) do Pará agendou uma reunião para encontrar um consenso na fiscalização.