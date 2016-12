Mudanças acontecerão no Centro de Belém e também no Marco, o

Em 31 de dezembro, 2016 - 01h30

Durante a posse do prefeito e dos vereadores eleitos de Belém, neste dia 1º, o trânsito da capital terá alterações e interdições, como informa a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). As principais mudanças serão no entorno da Igreja da Sé e da Câmara Municipal de Belém, onde ocorrerão os eventos. As linhas de ônibus também terão ajustes. Para orientar os motoristas e usuários de ônibus durante as interdições, a Semob terá 22 agentes de trânsito em duas motos e 12 viaturas, além de dois guinchos, caso seja necessário. As vias serão liberadas ao passo que os eventos encerrem.

