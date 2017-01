Motoristas e pedestres reagiram bem no primeiro dia de interdição de vias para obras do BRT, em São Brás

O movimento de veículo foi tranquilo, na manhã de ontem, no cruzamento das avenidas Ceará e Almirante Barroso, em São Brás. Desde domingo, esse trecho está interditado, para prosseguimento das obras da canaleta do BRT, o que impede motoristas que trafegam pela Avenida Ceará seguirem direto até à Governador José Malcher. Durante o final de semana, a mudança não trouxe tantos transtornos, mas a expectativa era para ontem, primeiro dia último após a mudança. O AMAZÔNIA esteve no local por volta das 9h30 e o fluxo de veículos era pequeno e o trânsito fluía normalmente. “No domingo chegou a ter um engarrafamento. Mas hoje, como o pessoal já sabe da interdição, está pegando outro caminho. Está bem tranquilo”, afirmou o taxista Luiz Gonzaga Mendes, de 73 anos, que trabalha na área.

