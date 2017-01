Entre os presos, estão os líderes da FDN, que ordenou o massacre em Manaus

Em 12 de janeiro, 2017 - 06h00 - Polícia

Os 17 detentos suspeitos de terem ordenado e participado do massacre ocorrido dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, na virada do ano, foram transferidos ontem, para presídios federais. A informação é da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap).