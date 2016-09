Colonizada pelos portugueses, descoberta pelos hippies dos anos 70, a vila continua com sua essência de sempre.

Há algum tempo não ia à Bahia. Estive no período das festas de fim de ano e me dei conta de que o nosso litoral é lindo. Fiquei deslumbrada com a água, as falésias, a vila, e, principalmente, o Quadrado, como é chamado, apesar de ser um retângulo. Sem muita iluminação elétrica, as casinhas coloridas e a famosa igreja contrastam com as estrelas e a energia do povoado e de seus visitantes. E vou dizer: esse lugar tem uma energia própria. É incrível. Não é à toa que brasileiros e turistas do mundo inteiro querem visitar essa linda vila.