“Novo mundo” Chay Suede, Letícia Colin e Rodrigo Simas se preparação para próxima novela

Em 17 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Um mergulho no universo criado por Thereza Falcão e Alessandro Marson. Uma história que acontece no século XIX, entre os anos de 1817 e 1822, no furacão da Independência do Brasil e na criação de um utópico Império no Novo Mundo. Para isso, Chay Suede, Isabelle Drummond, Letícia Colin e Rodrigo Simas têm se preparado arduamente em diversas aulas, como de equitação, etiqueta, caligrafia, luta com espada, dança, alemão, música, aula de tiro, bilhar, entre outras. “Toda essa preparação nos ajuda a entrar melhor no clima dos personagens, na história, no estilo de vida deles. É a parte da história que a gente vai interiorizando”, constata Isabelle.

Letícia revela que é a primeira vez que irá fazer um personagem que andará a cavalo, e ainda faz uma ressalva: terá que andar muito bem. “A Leopoldina cavalgava melhor que os homens. Então, vou ter que ralar, mas a gente chega lá”, diverte-se.