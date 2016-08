guilherme arantes se apresenta hoje à noite, no Grêmio Português, quando passeia pela sua discografia

Em 27 de agosto, 2016 - 01h30 - Show

O cantor Guilherme Arantes apresenta show hoje, 27, no Grêmio Literário Português em comemoração aos seus os 40 anos de carreira. O show será especial e mostrará um lado mais intimista do compositor, apenas com voz e piano, a base das canções de Guilherme Arantes. Com mais de 25 álbuns lançados, Guilherme Arantes mostra o porquê de ainda ser um compositor aclamado pela crítica e pelo público. O show irá ocorrer na sede campestre do Grêmio Literário e Recreativo Português, no Salão de Eventos, a partir das 22 horas.

