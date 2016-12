Na data de hoje, no ano de 1956, jogo Pará x Amazonas enlutou o futebol

Por: Ferreia da Costa / Da Redação

Em 23 de dezembro, 2016 - 06h00 - Esporte

O futebol paraense já viveu uma tragédia, bem menor do que a que enlutou o Brasil, recentemente, com a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, onde iria disputar a 1ª partida decisiva pela Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, quando morreram 71 pessoas. Há 60 anos, exatamente na data de 23 de dezembro de 1956, o estádio do Souza, pertencente à Tuna Luso, foi palco de uma tragédia em escala bem menor, mas que deixou três torcedores mortos e mais de 100 saíram feridos e foram levados ao PSM e a hospitais da capital, quando um andaime de madeira, com 30 metros de altura, preparado para o sorguimento das torres (4) de iluminação, apinhado de torcedores, desabou, momentos antes da partida Pará x Amazonas, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol de Seleções.