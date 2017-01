Uma das vias foi liberada para veículos de pequeno e médio porte.

Por: Redação ORM News com informações da Secom

Em 18 de janeiro, 2017 - 12h49 - Pará

O tráfego de veículos foi suspenso no Km 40 da PA-324 devido a um deslizamento de parte do aterro da marguem direita da ponte sobre o rio Peixe-Boi, principal via de acesso aos municípios de São João de Pirabas e Salinopólis. Até o completo restabelecimento da estrutura só os veículos leves (de dois eixos até cinco toneladas de peso bruto) seguem liberados com cautela e controle por uma das faixas, que passará a ter mão dupla.

Os veículos pesados que precisarem transitar em direção aos dois municípios mencionados devem evitar esse trecho, buscando como alternativa as rodovias BR-316 até Capanema, seguindo à esquerda pela PA-124 e fazendo percurso inverso para o retorno. O percurso alternativo soma 15 quilômetros a mais no trajeto.

Ainda não se tem uma estimativa para o fim dessa interrupção parcial, o que só deve acontecer após uma avaliação mais precisa dos reparos necessários. “Apesar do trabalho intenso a instabilidade da via aumentou, agravada pelas fortes chuvas que vem caindo nos últimos dias, o que aumenta o risco de ruína completa do aterro e de acidentes naquele trecho, além da interrupção total do tráfego por um longo período de tempo”, ressalta Kléber Menezes, secretário de Transportes do Estado.

A Polícia Rodoviária Estadual e a Defesa Civil estão atuando em conjunto com a Setran para minimizar os transtornos causados e agilizar a liberação da pista.