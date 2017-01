Homem comum - Animação de Léo Matsuda tem bom enredo e design visual inteligente

Em 07 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

O próximo filme da Disney, “Moana: Um Mar de Aventuras” estreia nas telonas brasileiras agora em janeiro de 2017. Aqueles que forem ao cinema também poderão conhecer o curta de animação dirigido pelo paulistano Léo Matsuda, chamado “Trabalho Interno” (Inner Workings). Este é um projeto bastante pessoal de Matsuda, que já havia trabalhado em “Detona Ralph” e “Operação Big Hero” e agora é o primeiro brasileiro a produzir um curta em dos estúdios mais importantes do planeta. A produção conta com um inteligente enredo e um design visual interessante.